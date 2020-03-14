أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، مجموعة من الإجراءات والقرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتعامل مع فيروس كورونا، في ضوء التطورات العالمية المتسارعة، وبهدف حماية الوطن والمواطنين.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، تضمنت هذه القرارات، بتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس، إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الآذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة.

وقررت الحكومة أيضًا وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة، وتوجيه المواطنين بعد التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح، وتأكيد أهمية التزام المواطنين بقدر الإمكان بالبقاء في بيوتهم، وتفادي الخروج إلا للضرورة.

وشملت القرارات الجديدة أيضًا، وقف زيارة المستشفيات والسجون، اعتبارًا من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر، وإغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع؛ لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع.

وقررت الحكومة أيضًا، تعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب حتى إشعار آخر، ومنع التدخين في المقاهي والمطاعم، مع تفويض الجهات الرسمية المسؤولة بإغلاق أي مقهى أو مطعم لا ينفذ هذه التعليمات.