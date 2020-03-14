عمان تعلن وقف وتجميد الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية بدءا من الغد

أعلنت وزارة الشؤون الرياضية العمانية وقف وتجميد الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية كافة، التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة في السلطنة، اعتبارًا من الغد الأحد وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة، نقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن الهيئات تشمل الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والفرق الأهلية الرياضية؛ تماشيًا وتنفيذًا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من خمسة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 150 ألف إصابة.