 الصحة الإماراتية تعلن عن شفاء 3 حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا» - بوابة الشروق
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الصحة الإماراتية تعلن عن شفاء 3 حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا»

هديل هلال
نشر فى : السبت 14 مارس 2020 - 5:30 م | آخر تحديث : السبت 14 مارس 2020 - 5:30 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن شفاء ثلاث حالات جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت، أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من دولة الإمارات وشخص من الهند؛ لتصبح عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 23 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من خمسة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 150 ألف إصابة.


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