«الخارجية الكويتية» تدعو مواطنيها العالقين بالخارج التواصل مع بعثاتها لترتيب أوضاعهم

دعت وزارة الخارجية الكويتية جميع المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج، إلى الاتصال بسفارات الكويت في الدول الموجودين فيها؛لترتيب أوضاعهم.

وناشدت "الخارجية" الكويتية – في بيان رسمي اليوم السبت – مواطنيها العالقين في الخارج، الاتصال على هواتف الطوارئ الخاصة بالسفارات الموجودة في موقع الوزارة (www.mofa.gov.kw)، أو هواتف الطوارئ الخاصة بوزارة الخارجية الكويتية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أعلن عقب اجتماعه الاستثنائي يوم الأربعاء الماضي، وقف حركة الطيران في مطار الكويت الدولي، ابتداء من يوم أمس الجمعة، واقتصار الرحلات القادمة على المواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط.

يشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع مصابي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 104 حالات، بعد تسجيل أربع حالات جديدة.