 الجيش اليمني يعلن مقتل 5 عناصر من الحوثيين في معارك بمدنية تعز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يعلن مقتل 5 عناصر من الحوثيين في معارك بمدنية تعز

الجيش اليمني
الجيش اليمني
(د ب أ)
نشر فى : السبت 14 مارس 2020 - 12:38 م | آخر تحديث : السبت 14 مارس 2020 - 12:38 م

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية اليوم السبت، مقتل خمسة عناصر من المسلحين الحوثيين في محافظة تعز وسط البلاد.

وقالت قيادة محور تعز، في بيان صحفي اليوم ، إن "عددا من عناصر مليشيا الحوثي لقوا حتفهم، بينهم قيادي، فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني شرق وشمال شرق مدينة تعز".

وبحسب البيان، قتل القيادي الحوثي المُكنى بـ أبو مجاهد" مع أربعة من عناصر المليشيا خلال معارك مع الجيش في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرقا، وفي جبهة كلابة وحي الزهراء شمال شرق المدينة.

وذكر البيان أن المعارك أسفرت كذلك عن مقتل ستة من رجال الجيش.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية، بينما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة، ويفرضون عليها حصارا منذ أكثر من أربع سنوات، وتشهد عدد من المناطق معارك متقطعة بين الطرفين.

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