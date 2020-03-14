 أوكرانيا تمنع المواطنين من مغادرة البلاد بدءا من 17 مارس - بوابة الشروق
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أوكرانيا تمنع المواطنين من مغادرة البلاد بدءا من 17 مارس

(د ب أ)
نشر فى : السبت 14 مارس 2020 - 9:13 م | آخر تحديث : السبت 14 مارس 2020 - 9:13 م

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، منع مواطني البلاد من مغادرتها اعتبارا من 17 مارس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال وزير المواصلات أثناء حديثه عن حظر السفر إن بلاده لن تحظر نقل البضائع.

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