أوكرانيا تمنع المواطنين من مغادرة البلاد بدءا من 17 مارس

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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، منع مواطني البلاد من مغادرتها اعتبارا من 17 مارس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وقال وزير المواصلات أثناء حديثه عن حظر السفر إن بلاده لن تحظر نقل البضائع.