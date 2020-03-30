تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في الأردن بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، تعليق دوام المؤسسات التعليمية، في رياض الأطفال، والحضانات، والمدارس، والجامعات، والكليات، ومؤسسات ومعاهد التدريب، اعتبارًا من غد الأحد ولمدة أسبوعين.

وأضاف الرزاز، في بيان للحكومة، نشرته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، إن مدراء التربية والتعليم سيتولون تنظيم دوام الإداريين في الوزارة، وفق ما يصدر من تعليمات بهذا الخصوص.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم سوف تباشر تنفيذ خطة التعليم عن بعد، من خلال موقع التعليم الإلكتروني للوزارة، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وقنوات التلفزة الوطنية اعتبارًا من هذا الأسبوع.