«الثقافة والسياحة» بأبوظبي تغلق عددا من المراكز الثقافية مؤقتا بسبب كورونا

قررت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي اليوم السبت، إغلاق المواقع الثقافية والسياحية الكبرى بشكل مؤقت اعتبارا من يوم غد الأحد، حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت دائرة الثقافة والسياحة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أن الإغلاق المؤقت يشمل "متحف اللوفر أبوظبي، منارة السعديات، قصر الحصن، المجمّع الثقافي، متحف قصر العين، واحة العين، قلعة الجاهلي، قصر المويجعي"، فيما ستواصل المراكز الثقافية الأخرى عملها، بما فيها "بيت العود، بيركلي أبوظبي، مركز القطارة للفنون"، والتي تقدم دروساً متنوعة في الفن، مع اتباع التعليمات الصارمة للصحة والسلامة.

وأشارت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي إلى أنه سيتم إبلاغ الجمهور فور عودة المواقع الثقافية إلى عملها بشكل طبيعي.