الأردن يوقف الدراسة ويعلق جميع الرحلات الجوية والبرية لمكافحة فيروس كورونا

أعلن الأردن،اليوم السبت، إيقاف العمل بكافة المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، وتعليق كافة الرحلات الجوية والبرية من وإلى البلاد، فضلا عن منع التجمعات العامة في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في بيان صحفي اليوم مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية الوطن والمواطنين.

وأوضح الرزاز أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح غد الأحد ولمدة أسبوعين.

وستباشر وزارة التربية والتعليم بتنفيذ خطة التعليم عن بعد من خلال موقع التعليم الإلكتروني للوزارة اعتبارا من الأسبوع القادم، وقنوات التلفزة الوطنية اعتبارا من هذا الأسبوع.

كما سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة الأردنية ابتداء من يوم الثلاثاء باستثناء حركة الشحن التجاري فيما يستثني القرار كوادر البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بما فيها الحجر الذاتي لمدة 14 يوما.

كما أعلن رئيس الوزراء الأردني بعد اجتماع لمجلس الوزراء دام ساعات وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة، مطالبا المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح.

كما تقرر إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة، إضافة لإغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع.

وقرر مجلس الوزراء كذلك تعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب،إضافة لمنع تقديم الأرجيلة وخدماتها والتدخين في المقاهي والمطاعم.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت، أمس الجمعة، خلو المملكة من فيروس "كورونا" المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد المسجل في البلاد.