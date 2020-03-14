 ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 10 حالات - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 10 حالات

أ ش أ
نشر فى : السبت 14 مارس 2020 - 12:13 م | آخر تحديث : السبت 14 مارس 2020 - 12:14 م

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى أفغانستان إلى 10 حالات بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد ماليار - في تصريحات لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية اليوم السبت - إن الحالات الثلاث الجديدة ظهرت في أقاليم بلخ وكابيسا وسامانجان، مضيفا أن عدد حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 10 منها 5 في حيرات، 3 في سامانجان، وواحدة في كل من أقليمي كابيسا وبلخ.

وذكرت الوزراة أن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في إقليم هيرات تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس "كورونا" وباء عالميا "جائحة"، الأربعاء الماضي، بعد تسجيل آلاف الإصابات به في العديد من الدول حول العالم.

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