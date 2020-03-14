حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري يؤجل مؤتمره الاستثنائي بسبب كورونا

قررت اللجنة المعنية بالتحضير للمؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري "الأرندي" تأجيل المؤتمر الذي كان من المقرر انعقاده يومي 18 و19 مارس الجاري إلى موعد لاحق، تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر الحزب، الذي يعتبر ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان - في بيان اليوم السبت - أنه "تطبيقا لقرارات الرئيس عبدالمجيد تبون المتعلقة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، تعلن اللجنة الوطنية للتحضير المؤتمر الاستثنائي للحزب أنه تقرر تأجيل المؤتمر إلى موعد سيتم تحديده لاحقا تماشيا مع التدابير التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد بخصوص هذا الوباء العالمي".

يذكر أن لجنة المعنية بالتحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي سيتم خلاله انتخاب أمين عام للتجمع كانت قد أعلنت استلامها طلبين للترشح لهذا المنصب لكل من عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للحزب والمرشح الرئاسي السابق، وإلياس عاشور، عضو مجلس الأمة عن ولاية البليدة.