مصدر بريطاني: الحكومة بصدد حظر التجمعات الجماهيرية لمواجهة تفشي كورونا

قال مصدر حكومي بريطاني إن الحكومة ستفرض حظرا على التجمعات الجماهيرية يبدأ هذا الأسبوع؛ لتخضع بذلك للضغوط المتزايدة عليها من أجل فرض قيود كبيرة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "الإنديندنت" البريطانية عن المصدر إن الوزراء يعملون مع كبير المستشارين العلميين وكبير المسؤولين الطبيين بشأن خطة الحكومة؛ لوقف مختلف أنواع الفعاليات العامة ومنها التجمعات الجماهيرية اعتبارا من هذا الأسبوع، مضيفة "نخاطب الأعمال وغيرها من الهيئات بشأن توقيت التحرك إلى زيادة العمل من المنزل على نطاق واسع".

وتابع "أن هناك الكثير من الاعتبارات المعقدة؛ لجعل تلك التدابير فعالة قدر الإمكان، وسنتخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب بناء على أفضل الأدلة العلمية"، مفسرا هذا التحول في موقف الحكومة البريطانية قائلا "نحن قلقون بشأن العبء الذي تضعه الفعاليات الكبرى على الخدمات العامة - ومنها الخدمة الصحية والشرطة - بسبب التعامل مع الفيروس".

وأشار إلى أن الحكومة قامت بصياغة تشريع طوارئ لإعطائها الصلاحيات التي تحتاجها للتعامل مع الفيروس، ومنها صلاحيات وقف التجمعات الجماهيرية وتعويض المؤسسات، على أن يتم نشره هذا الأسبوع.

وستأتي هذه التدابير بعد أن ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 798 حالة بزيادة قدرها 208 حالات خلال 24 ساعة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 11 بعد تسجيل أول حالة وفاة في اسكتلندا.

وبسبب تفشي الفيروس تقرر تأجيل الانتخابات البلدية والمحلية في أنحاء البلاد حتى عام 2021، كما تم تأجيل إقامة عدد من الفعاليات الرياضية ومنها الدوري الممتاز ومارثون لندن، وقرر البرلمان البريطاني الحد من استقبال الزوار اعتبارا من الاثنين المقبل والتقليل من سفر أعضائه إلى الخارج.