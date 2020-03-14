أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلاندا، جاسيندا أرديرن، أن جميع المسافرين القادمين من خارج البلاد سيكون عليهم الخضوع للعزل الذاتي لدى وصولهم، باستثناء القادمين من جزر المحيط الهادئ، وذلك في إطار تدابير تتخذها حكومتها للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت أرديرن -خلال مؤتمر صحفي- إن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الأحد يشمل النيوزيلنديين أيضا، حسبما نقلته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" على موقعها الإلكتروني.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا هذه القيود الجديدة بأنها الأكثر صرامة في العالم، مضيفة أنها لا تعتذر عن ذلك لأن "هذا وقت غير مسبوق".

ولفتت إلى أنه بالرغم من أن بلادها لم تسجل أي حالة انتقال مجتمعي لفيروس كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، إلا أنه قد حان الوقت للاستعداد.

ونصحت أرديرن، النيوزلنديين، بعدم السفر للخارج لغير الضرورة وتجنب المصافحة والعناق.

كما أعلنت أن السلطات أصدرت توجيها لجميع السفن السياحية بعدم القدوم إلى نيوزيلندا حتى 30 يونيو القادم، ولا ينطبق هذا التوجيه على سفن الشحن.

وكانت نيوزيلندا قد أعلنت في وقت سابق تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لرجل في الستين من عمره، عاد مؤخرًا إلى نيوزيلندا من ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

كما قررت السلطات في وقت سابق اليوم إلغاء مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم الدموي الذي وقع العام الماضي، ونفذه متطرف يميني على مسجدين في مدينة كرايستشيرش والتي كانت مقررة غدا الأحد بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا الجديد وباء عالميا الأربعاء الماضي، حيث وصل عدد الحالات المؤكدة عالمياً إلى 145 ألف حالة، وتوفي أكثر من 5 آلاف و400 شخص، فيما تعافى من المرض ما يقرب من 70 ألف شخص.