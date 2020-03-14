قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إنه بعد فرض الحكومات إغلاق المدارس والجامعات لمدة محدودة أو مفتوحة، سعيًا منها للحد من انتشار فيروس كورونا، تم تسجيل رقم قياسي للأطفال والشباب الذين انقطعوا عن الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة.

وأضافت «اليونسكو»، عبر موقعها الرسمي، أنه حتى تاريخ 12 مارس، أعلنت 61 دولة في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، إغلاق المدارس والجامعات، مشيرة إلى تقديم الدعم الفوري لهذه الدول، والذي يتضمن حلولًا من أجل تعلم عن بعد شامل للجميع.

وأشارت إلى قيام 39 دولة بإغلاق المدارس في جميع مناطقها، وهو ما أثر على 421.4 مليون طفل وشاب أصبحوا خارج المدارس، بالإضافة إلى قيام 22 دولة إضافية بإغلاق المدارس في بعض المناطق لمنع انتشار الفيروس.