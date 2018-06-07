وزراء صحة مجلس التعاون الخليجي يستعرضون عبر الفيديو مستجدات كورونا

استعرض وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور الأمين العام للمجلس"عبر الفيديو" آخر التطورات والمستجدات لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ومناقشة الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس في دول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت عبر الاتصال المرئي، حيث تم تقديم نبذة عن الوضع الحالي في كل دولة شاملاً الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالفيروس وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية"واس".

وحث الوزراء المواطنين والمقيمين في دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

كما "تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي على مستوى وكلاء وزارات الصحة بين دول المجلس لغرض المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق بشأن القرارات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل البيانات عن طريق مكتب اللوائح الصحية الدولية".

وقد ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص وزراء الصحة بدول مجلس التعاون على مكافحة المرض والتعامل مع كل المستجدات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين بدول الخليج وتمتعهم بأعلى مستويات الصحة.

واتخذت دول الخليج العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مثل تقييد حركة الطيران أو العبور من خلال المنافذ البرية، فضلا عن إجراءات الحجر المؤسسي أو المنزلي وتعطيل الدراسة.