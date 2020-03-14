بنك نيجارا الإندونيسي يعيد شراء أسهم لوقف خسائر البورصة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم بنك بي تي نيجارا الاندونيسي انفاق 8ر1 تريليون روبية) 8ر121 مليون دولار) لاعادة شراءأسهم في محاولة لوقف التراجعات وخسائر بورصة الأوراق المالية.

وسوف يقوم البنك بإعادة الشراء في الفترة من 16 مارس إلى 15 يونيو، وفقا لطلب تقدم به البنك للبورصة أمس الجمعة.

وعدد الأسهم لن يتجاوز 20% من رأس المال المدفوع،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج اليوم السبت.

وقال البنك إنه سوف يتم تحديد السعر عند مستوى "جيد ومعقول".

وأصبح بنك نيجارا اندونيسيا أحدث كيان حكومي كبير يقوم بعملية إعادة شراء لاسهم.

وسمحت وزارة الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا لـ 12 من هذه الشركات بإنفاق 10 تريليونات روبية لهذا الغرض.

وانخفضت أسهم بنك نيجارا إندونيسيا بنسبة 34% حتى الآن هذا العام.