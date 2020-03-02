المصانع تظل مفتوحة في إيطاليا برغم اندلاع فيروس كورونا المستجد

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توصلت الحكومة الإيطالية اليوم السبت، إلى اتفاق مع النقابات العمالية واتحادات أرباب الأعمال على تشغيل المصانع أثناء الفترة الحالية التي يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة عن طريق الفيديو يخدم "مصلحة البلاد وحماية صحة العاملين".

وينص الاتفاق على ضمان مستويات أمان عالية للعاملين.

وذكر كونتي إن العاملين لديهم الآن الحق في الحصول على الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى بمجرد تواجدهم في ظروف لا تسمح لهم بالمسافات الآمنة بينهم وبين الآخرين.