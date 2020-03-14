76% من الألمان يعتبرون وباء كورونا القضية الأهم هذا العام

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن 76% من الألمان يعتبرون أن وباء فيروس كورونا المستجد هو القضية الأهم من أي قضية أخرى في العام الحالي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) ونُشِرَتْ اليوم السبت أن وباء الفيروس جاء على رأس أهم القضايا هذا العام.

في المقابل، جاءت في المؤخرة قضية المناخ التي اعتبرها 3% فقط من المواطنين الألمان قضية مهمة.

واعتبر 38% ممن شملهم الاستطلاع قضية مأساة اللاجئين في سورية واليونان وتركيا قضية مهمة.

وأظهرت النتائج تراجع أن أزمة كورونا قللت من نسبة مقاطعي الانتخابات والأشخاص الذين لم يحسموا موقفهم الانتخابي من 27% في الأسبوع الماضي إلى 22%.

واستفاد من هذا التطور تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، حيث أعلن 29% ممن شملهم الاستطلاع اعتزامهم انتخاب التحالف بزيادة بمقدار ثلاث نقاط مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما حظى الخضر بتأييد 22% بتراجع بمقدار نقطتين مئويتين، والحزب الاشتراكي بـ14% بتراجع بمقدار نقطة مئوية.

ولم تتغير نسب التأييد للأحزاب الأخرى، حيث حصل الحزب الديمقراطي الحر على 6% واليسار على 10% والبديل على 11%.