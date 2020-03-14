الصين: إعادة فتح نحو 200 حديقة في شنجهاي مع انحسار فيروس كورونا

استأنفت 198 حديقة في مدينة شنجهاي بالصين، عملها اعتبارا من اليوم السبت، مع بدء انحسار فيروس كورونا الجديد (وباء كوفيد-19).

وذكرت السلطات المحلية بشنجهاي –في بيان اليوم- أن الحدائق تم إعادة فتحها مع انحسار الفيروس وتزايد أعداد الزوار والسائحين، مشيرة إلى أنه سيتم مراقبة تدفق الزوار بشكل لحظي في الحدائق بشكل صارم لتجنب تجمع الناس بأعداد كبيرة حيث إن الوباء لم ينته بعد.

وأضافت السلطات أنه بحلول 20 مارس الجاري، سيتم إعادة فتح باقي حدائق المدينة البالغ عددها 335 أمام الجمهور، باستثناء تلك التي أغلقت مؤقتا للتجديد أو الصيانة.