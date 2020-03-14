أعلنت شركة "مايكروسوفت" العالمية، تنحي بيل جيتس رجل الأعمال الشهير عن مجلس إدارتها، ليقضي مزيدًا من الوقت في أعماله الخيرية ليركز على الصحة العالمية والتنمية والتعليم ومعالجة التغير المناخي، ولكنه سيبقى المستشار التكنولوجي للرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا.

وقال مؤسس مايكروسوفت في إعلان الاعتزال إن "الشركة ستبقى دائما جزءا مهما من حياتي العملية"، مشيرا إلى أنه سيكون على اتصال دائم مع القائمين عليها.

وأضاف جيتس: "إنني أتطلع إلى هذه المرحلة القادمة بوصفها فرصة للمحافظة على الصداقات والشراكات التي لطالما عنت لي الكثير، ولمواصلة المساهمة في شركتين أفتخر بهما للغاية، مع إعطاء الأولوية بشكل أساسي لالتزامي بالعمل على معالجة بعض أصعب التحديات في العالم".

وقال ناديلا في بيان صحفي صادر عن مايكروسوفت: "لقد كان شرفًا وامتيازًا هائلين أن أعمل معه، فقد تعلمنا من بيل على مر السنين"، أنا ممتن لصداقة بيل وأتطلع إلى مواصلة العمل إلى جانبه لتحقيق مهمتنا في تمكين كل شخص وكل منظمة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد"، وفقاً لموقع (techcrunch).

كما غادر جيتس أيضا البالغ من العمر 65 عاما، مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي القابضة، التي يمتلكها صديقه وارن بافيت.

انضم جيتس إلى مجلس إدارة بيركشاير في أواخر عام 2004 وعمّق الثنائي علاقاتهما في عام 2006، عندما قال بافيت إنه يخطط للتخلي عن معظم ثروته للمجموعات الخيرية بما في ذلك مؤسسة جيتس.

وكانت مجلة فوربس قد أعلنت بيل جيتس كثاني أغنى رجل في العالم بعد مؤسس أمازون جيف بيزوس، وتبلغ قيمة ثروته 103.6 مليار دولار.

- مشاريع جيتس الخيرية

أنشأ جيتس الشركة مع بول ألين في الثمانينات وتحديدا عام 1975، وظل رئيسًا للشركة حتى تخلى عن العمل اليومي في الشركة عام 2008، لنتقل إلى مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية، والتي حول لها كل ثروته للتوعية من المخاطر الصحية وتوفير الرعاية الصحية، ولكنه بقي في مجلس إدارة مايكروسوفت.

وجرى اختيار الزوجين كأكثر المتبرعين سخاءً في الولايات المتحدة في عام 2018 من قبل The Chronicle of Philanthropy، بعدما تبرعا بـ 4.8 مليار دولار لمؤسستهما في العام السابق، وفقاً لموقع (بي.بي.سي).

جيتس رئيسا لمجلس الإدارة

وفي عام 2014 ترأس مجلس إدارة الشركة، تحت قيادة جيتس، نمت "Microsoft" من مجرد مزود لرموز البرنامج الأساسي المستخدم لتشغيل الأجهزة التجارية والأجهزة المنزلية في السنوات الأولى من اختراع أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى المزود السائد للبرامج في الحوسبة من إنتاجية مكان العمل إلى الإنترنت والألعاب.

وفي ذروة مجدها، جذبت الشركة تحديات من منظمات مكافحة الاحتكار، حيث وصفتها الولايات المتحدة بأنها محتكرة وحاولت أن تقاضيها، فانتهى الأمر بمايكروسوفت إلى تسوية القضية وتجنب أشد العقوبات،وفقاً لموقع (لايف منت).

وفي عهد الرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر الذي تولى المنصب منذ عام 2000 إلى 2014، واجه موقع Microsoft في صناعة التكنولوجيا تحديًا من قبل منافسين مثل Google وشركة Apple.

وعندا عاد بيل جيتس ليتولى إدارة المجلس عيين ناديلا كرئيس تنفيذي جديد خلفاً لبالمر في عام 2014، ومنذ ذلك الحين ، ركزت الشركة على الحوسبة السحابية مع تبخر النمو في سوق أجهزة الكمبيوتر، وهو ما ساعدته مايكروسوفت في ريادتها في الثمانينيات.

وحققت مايكروسوفت في سنة 2017، 89.95 مليار دولار من الإيرادات، مع دخل تشغيلي قدره 22.3 مليار دولار، وبلغ صافي دخلها 21.204 مليار دولار، وبلغ إجمالي أصولها 241.086 مليار دولار.

كما حققت Microsoft نموًا في الإيرادات بنسبة 14% خلال العامين الماليين الماضيين، مدعومًا بزيادة مبيعات البرامج والحوسبة عبر الإنترنت.

وحتى بعد الانخفاض الحاد الذي يواجهه الاقتصاد العالمي في الأسابيع الأخيرة وسط انتشار وباء كورونا الجديد، لا تزال الشركة تتمتع برأسمال في السوق يزيد عن 1.2 تريليون دولار.

-أسهم الشركة بين جيتس وبالمر

يمتلك الرئيس التنفيذي السابق للشركة ستيف بالمر أسهمًا أكثر من جيتس، على الرغم من أنه لم يشتري الشركة منه، ولكن لايزال جيتس يمتلك ملايين الأسهم في الشركة، على الرغم من أنه باع 4.6 مليون منها في عام 2014، فتبقى معه 330 مليون سهم، وهذا أقل بثلاثة مليون سهم من بالمر، وفقاً لموقع (bt).

-برامج مايكروسوفت

تقدم Microsoft مجموعة كبيرة من البرامج ، ولكن أكثرهم شهرة Windows وOffice وSkype وXbox Live و Azure و Bing و OneDrive و LinkedIn و Outlook.