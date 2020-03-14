أبو ظبي تعلن إغلاق متحف اللوفر وعدد من المناطق السياحية لمواجهة فيروس كورونا

قررت دائرة الثقافة والسياحية بأبو ظبي، إغلاق عدد من المراكز الثقافية، بشكل مؤقت، اعتبارًا من اليوم وحتى 31 مارس الجاري؛ تماشيًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولضمان صحة وسلامة الزوار.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية، صباح السبت، تضمن الإغلاق المؤقت قصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي، ومنارة السعديات، وقصر الحصن، والمجمع الثقافي، ومتحف قصر العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي.

وأوضحت دائرة الثقافة والسياحة، أنها ستحدث وجهات الزوار بشكل منتظم، مناشدة الجمهور التحقق والاتصال بكل وجهة مباشرة؛ للحصول على أحدث المعلومات.

وأضافت أن المراكز الثقافية الأخرى، ستواصل عملها، بما فيها بيت العود، وبيركلي أبوظبي، ومركز القطارة للفنون، والتي تقدم دروسًا متنوعة في الفن، مع اتباع التعليمات الصارمة للصحة والسلامة.