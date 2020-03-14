رئيس الصين يؤكد دعم بلاده لجهود إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران لمكافحة كورونا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، دعم بلاده لجهود إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران في مكافحة تفشي فيروس "كورونا".

جاء ذلك في رسائل منفصلة بعث بها بينج اليوم إلى كل من نظرائه الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والكوري الجنوبي مون جاي-إن والإيراني حسن روحاني.

وقال الرئيس الصيني إن الحكومة الصينية وشعبها يدعمان بقوة جهود إيطاليا في مكافحة تفشي الفيروس، مشيرا إلى أنه في هذا الوقت العصيب، فإن الصين على استعداد للتعاون مع إيطاليا وتقديم المساعدة.

وأضاف بينج - في رسالته إلى نظيره الكوري الجنوبي - أن الصين ستواصل تقديم المساعدة في حدود قدرتها لدعم جهود كوريا الجنوبية في مكافحة تفشي الفيروس، لافتا إلى أن الجانب الصيني يقف على أهبة الاستعداد للتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي لكسب المعركة ضد الوباء في أقرب وقت، من أجل حماية حياة وصحة شعبي البلدين والعالم الأوسع.

وأوضح بينج - في رسالته لنظيره الإيراني - أن الصين ستواصل تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لإيران في جهودها لمكافحة تفشي الفيروس، وأن الصين مستعدة لتكثيف التعاون مع إيران لاحتواء وباء الفيروس.