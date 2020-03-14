العمليات المشتركة العراقية: سقوط 33 صاروخا على وحدات الدفاع الجوي قرب بعثة التحالف الدولي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، سقوط 33 صاروخا على وحدات الدفاع الجوي قرب بعثة التحالف الدولي داخل معسكر التاجي، مشيرة إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي، وهم بحالة "حرجة جدا".

وقالت قيادة العمليات - في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية - "تعرض معسكر التاجي إلى عدوان سافر آخر بعد سقوط 33 صاروخا نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي، وقد عثرت قواتنا على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخا جاهزا للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها، وتسبب هذا العدوان الغاشم بجرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي، وهم بحالة حرجة جدا".

وأكدت القيادة أنها ستتخذ كل الإجراءات لملاحقة من قام بهذا العمل العدواني وإلقاء القبض عليهم، موضحة أن لا يمكن العبث بأمن العراق بهذا الشكل وأن أي إرادة تحاول أن تكون بديلا للدولة وسياستها وسيادتها وتفرض لها وجودا مصيره الفشل ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون والقضاء العراقي، فعلى من يقوم بهذا العمل أن يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية.

وشددت على أنها تعتبر أي طرف يعبئ لهذه الأعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكا محتملا فيها، كما ترفض أن تقوم القوات الأمريكية أو غيرها بأي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة.