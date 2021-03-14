وزير التنمية الألماني يدعو إلى دعم الشعب السوري

دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر إلى تقديم المزيد من الدعم للشعب السوري بعد عشر سنوات من الحرب الأهلية في البلاد.

وكتب مولر في مقال افتتاحي لصحيفة "فيلت آم زونتاج": "يجب أن تكون هذه الذكرى العاشرة المروعة دعوة للمجتمع الدولي لإظهار التضامن الدولي"، داعيا جميع الدول المشاركة في مؤتمر سورية المقرر ان يعقد في نهاية الشهر الجاري إلى تكثيف جهودها.

ووصف مولر الذكرى العاشرة للصراع السوري بأنه "يوم مرعب".

وتابع :"معظم مناطق البلاد في حالة خراب ومات 600 ألف شخص. 80 % يعيشون في فقر ولا يتقاضون سوى دولارا واحدا أو أقل في اليوم. أصبحت سورية أكبر مأساة في هذا القرن". وأضاف أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم الأوضاع على الأرض.

وذكر مولر أن ألمانيا قدمت 2ر2 مليار يورو (6ر2 مليار دولار) للدولة التي مزقتها الحرب العام الماضي.

كما دعا إلى محاولة جديدة لحل سياسي للصراع. وشدد على أنه "يتعين على الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد".