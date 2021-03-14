البنك المركزي: 28 مليار دولار حجم تحويلات المصريين بالخارج

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مستويات تحويلات المصريين بالخارج زادت خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الاستقرار الاقتصادي في الدولة ما يشجعهم على تحويل مدخراتهم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن حجم تحويلات المصريين بالخارج ما يقرب من 28 مليار دولار، ذاكرًا أن تلك التحويلات تعد مصدرًا للعملة الأجنبية.



وأشار إلى حفاظ قناة السويس على حجم إيراداتها خلال الجائحة، مضيفًا أن قطاع السياحة تضرر خلال أزمة كورونا حيث انخفضت عوائدها بنسبة كبيرة عن عام 2019.