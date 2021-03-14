قررت نيابة برج العرب في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس 3 أشخاص، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 150 طربه لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها عينة منها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وبيان طبيعتها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص، عاطلين، بمزاولة نشاطًا تخصص في مجال الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه، متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين لهم وإلقاء القبض عليهم، أثناء استقلالهم سيارتين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المضبوطات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقروا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و50 ألف جنيه.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.