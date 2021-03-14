 رئيس حكومة الوحدة الليبية يجتمع بعدد من الوزراء - بوابة الشروق
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رئيس حكومة الوحدة الليبية يجتمع بعدد من الوزراء

مروة محمد
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 8:40 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 8:40 م

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع عدد من وزراء الحكومة للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة.

وتباحث رئيس الحكومة في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم حول الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

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