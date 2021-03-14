رئيس حكومة الوحدة الليبية يجتمع بعدد من الوزراء

الأكثر قراءة
خطيب موثقة فيديو الفعل الفاضح في المترو: سنحرر محضرا صباح اليوم
مصدر أمني: جار فحص فيديو الفعل الفاضح داخل عربة مترو الأنفاق
السجيني يوضح اشتراطات البناء الجديدة: اعتراض برلماني على البناء على 70% من الأرض
الشاب المصاب في إعلان محمد رمضان: لولا تأخري في القفز فوق القنبلة لكنت ميتا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
أؤيدأرفضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع عدد من وزراء الحكومة للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة.
وتباحث رئيس الحكومة في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم حول الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.