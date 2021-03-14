المطاعم الأمريكية تنتعش بفضل حزمة التحفيز الاقتصادي للرئيس بايدن

رحبت جمعية المطاعم الوطنية الأمريكية المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، بحزمة المساعدات التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تقدر بقيمة 28.6 مليار دولار، ضمن أكبر حزمة إنقاذ وتحفيز اقتصادي وقعها بايدن يوم الخميس الماضي، ووافق عليها مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان، والبالغة 1.9 تريليون دولار.

وقال رئيس جمعية المطاعم الوطنية الأمريكية توم بيني - في بيان اليوم الأحد - إن "إنشاء صندوق تنشيط المطاعم سيكون حافزا لإحياء المطاعم الأمريكية وتوفير الوظائف في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن صندوق تنشيط المطاعم هو برنامج طالب به قطاع صناعة المطاعم العام الماضي في أعقاب الانخفاض الكارثي في الإيرادات بسبب فيروس كورونا، ويوفر الصندوق شريان الحياة لواحدة من أكثر الصناعات تضررا من عمليات الإغلاق والقيود الوبائية.

وذكرت جمعية المطاعم إن مبيعات خدمات الطعام تراجعت بمقدار 255 مليار دولار وأغلق 110 آلاف مطعم.

وقد حصلت مئات الآلاف من المطاعم الأمريكية على قروض قابلة للإلغاء لتغطية رواتب الموظفين والإيجار وبعض النفقات الأخرى ضمن حزم إغاثة سابقة، ولكن المطاعم كانت تطالب ببرنامج دعم مخصص نظرا للتأثير السلبي الكبير على القطاع منذ ظهور الفيروس حيث تحمل الكثير منها ديونا ضخمة للاستمرار في نشاطها.

يذكر أن الصندوق الجديد سوف يقدم للشركات منحة تعادل خسارة الإيرادات السنوية في عامي 2019 و2020، تشمل نفقات المرتبات والإيجار والتزامات الديون للموردين وكذلك تزويد المطاعم بالمعدات اللازمة للحماية ضد الفيروس وبناء أماكن مفتوحة وعودة العاملين إلى وظائفهم.