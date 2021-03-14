أسامة نبيه: سنقاتل على فرصنا في الصعود أمام الترجي بدوري الأبطال

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مباراة الترجي التونسي، والتي ستكون بمثابة صفحة جديدة في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، سنقاتل على فرصنا في الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف، هناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين في استعادة الانتصارات الأفريقية وغلق الصفحة الماضية وما شهدته من نتائج سلبية.

وشدد، هناك حالة تركيز شديدة داخل الفريق، فقط ما يتبقى أن يظهر اللاعبون بمستواهم الفني خلال المباراة لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.