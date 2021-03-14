موريتانيا: 7 مفقودين جراء إنهيار بئر للتنقيب عن الذهب قرب الجزائر

قالت شركة معادن موريتانيا إن أعمال البحث جارية عن سبعة اشخاص مفقودين تحت انقاض بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة " الشگات" قرب الحدود الشمالية لموريتانيا مع الجزائر.

وأوضحت الشركة الحكومية في بيان اصدرته مساء اليوم الأحد أن شخصا واحدا تم انقاذه وهو على قيد الحياة من البئر المنهارة فجر اليوم، وجاري البحث عن سبعة أشخاص آخرين،مضيفة أن الجيش والدرك والأجهزة الادارية للدولة تشارك في عمليات البحث .

وحذرت الشركة المنقبين من الخروج عن منطقة التنقيب المرخصة مؤكدة ان الحادث وقع في منطقة تقع خارج منطقة الترخيص .

يذكر أن موريتانيا رخصت منذ 2016 لمواطنيها التنقيب عن الذهب في شمال البلاد ما ساهم في تحسين انتاج ودخل البلاد من الذهب .