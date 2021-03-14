الشرطة الهندية تلقي القبض على شخص أوسع صبيا مسلما ضربا بعدما دخل معبدا ليشرب ماء

ألقت الشرطة الهندية القبض على شخص من مدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره وهو يوسع صبيا مسلما ضربا، بعدما دخل الصبي إلى معبد ليشرب ماء.

وفي المقطع، سأل الشخص الصبي عن اسمه واسم أبيه، وهو ما أظهر أنه مسلم. كما سأله عن سبب دخوله للمعبد، فأجابه "جئت لأشرب ماء".

ووفقا لموقع محطة "نيودلهي تي في"، فقد اعتدى الشخص بالضرب على الصبي، حيث وجه له عدة ضربات في الرأس، وقام بلي ذراعه. وعندما سقط الصبي على الأرض، قام بركله بشكل متكرر. وظل الصبي يحاول حماية نفسه دون جدوى .

وكشفت الشرطة هوية هذا الشخص، وقالت إنه درس الهندسة وعاطل على العمل، ويقيم في المعبد منذ ثلاثة أشهر.

وذكرت الشرطة، عبر تويتر، أنه تم رفع دعوى واتخاذ الإجراءات الرسمية.

وقال المسؤول الأمني إيراج رجا إن الشرطة تود إرسال رسالة قوية بأنه "في مثل هذه القضايا، فإن الإجراءات القانونية ستأخذ مجراها".