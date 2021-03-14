يفضل الكثير من الأشخاص العناية بالبشرة يوميا؛ وذلك لأنه لا أحد يحب أن يتعامل مع البشرة الجافة، وهالات أسفل العين، والجلد المترهل.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من النصائح حول المنتجات التي يمكن أن تساعد في الحصول على بشرة متوهجة يوميا.

• فيتامين سي

إذا كنت تبحث عن منتجات للعناية بالبشرة تساعدك في الحفاظ على بشرتك تبدو أصغر سنًا، فإن مصل فيتامين سي هو الاختيار المناسب لك، حيث يمكن استخدام هذا المصل الحريري المضاد للشيخوخة ليلا ونهارًا للحصول على بشرة أكثر إشراقًا ونضارة، حيث يساعد فيتامين (C) مع فيتامين (E) وحمض الفيروليك على إصلاح الجلد المترهل والتجاعيد والبقع الداكنة.

• قناع الرمال

هذا هو قناع علاج حب الشباب، وذلك لأنه صمم خصيصًا ليكون فعالًا للغاية ولطيفًا على البشرة للاستخدام اليومي، لكن يجب اختيار النوع الذي يحتوي على مكونات مثل الصبار وفيتامين هـ وبذور عباد الشمس وزيت الجوجوبا، حيث تساعد الأقنعة الرملية على تنقية وتنظيف المسام المسدودة.

• مقشر الملح

تساعد مقشرات الملح على إزالة السموم وترطيب البشرة جيدًا، لكن يجب اختيار النوع الذي يحتوي على مكونات مثل زيت اللوز الحلو والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم، حيث تعمل مقشرات الملح الوردية على تقليل المسام واستعادة نعومة البشرة.

• قناع الورقة

تم تصميم الأقنعة الورقية خصيصًا لمشاكل محددة للبشرة، معظمهم من عوامل التقشير الممتازة التي تغذي وتطهر الوجه بلطف قدر الإمكان، لذلك فإنها خطوة مهمة إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة زجاجية كورية، حيث تعتبر الأقنعة الورقية طريقة أسهل وأسرع للعناية بالبشرة إذا كان لديك جدول مزدحم طوال اليوم.

• كريم الليل

إذا كنت تستثمر في كريم ليلي بالكولاجين، فسوف يساعد ذلك في مقاومة التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى، وإذا كنت تريد أن تبدو أصغر سنًا في أواخر مرحلة البلوغ، يمكن البدء في استخدام الكريمات الليلية باستمرار للمساعدة في الحصول على بشرة صحية، حيث يوصى بشدة بالاستثمار في كريم ليلي يدعم تجديد الخلايا ويعزز مرونة البشرة وإشراقها.