ــ اللوحة اشتراها «براد بيت».. وتصوِّر غروب الشمس فى مدينة المغرب باستعمال الألوان الدافئة والظلال





حققت لوحة نادرة رسمها رئيس الوزراء البريطانى السابق وينستون تشرشل، وتم إهداؤها للرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن تنضم فى النهاية إلى مجموعة مقتنيات الممثلة الأمريكية أنچلينا چولى، رقمًا قياسيًا فى مزاد علنى نظمته مجموعة عائلة «چولى» فى بريطانيا؛ حيث بيعت اللوحة بحوالى 8.3 مليون جنيه إسترلينى، أى ما يعادل 11.5 مليون دولار.

وتم بيع العمل الفني ــ الذى يحمل اسم «برج مسجد الكتبية» ــ فى الأول من شهر مارس الجارى، وهو يصوِّر غروب الشمس فى مدينة المغرب، باستعمال الألوان الدافئة والظلال، وقال نيك أورتشارد، رئيس معرض الفن البريطانى الحديث فى دار مزادات «كريستيز» بلندن حيث أُقيم المزاد: «زار تشرشل المغرب لأول مرة عام 1935 ووقع على الفور فى حب المدينة وروعة الإضاءة بها»، وأضاف: «دائمًا ما اعتبر تشرشل لوحاته عن مدينة المغرب أفضل ما قدمه من أعمال فنية».

وقد بلغ سعر اللوحة أكثر من ثلاثة أضعاف تقديراتها المرتفعة البالغة 2.5 مليون جنيه إسترلينى، أى ما يعادل 3.5 مليون دولار؛ حيث بلغت مبيعات لوحات «تشرشل» فى الماضى 1.7 مليون جنيه إسترلينى، أى ما يعادل 2.7 مليون دولار فقط كحد أقصى عام 2014، وذلك فى دار مزادات «سوثبيز» فى لندن.

وقد اشترى الممثل الأمريكى براد بيت اللوحة كهدية لـ «چولي» عام 2011، وتعد لوحة «برج مسجد الكتبية» اللوحة الوحيدة التى رسمها «تشرشل» بين عاميّ 1939 و 1945 خلال الحرب العالمية الثانية. نقلًا عن شبكة «سى إن إن الإخبارية».

جدير بالذكر أن «تشرشل» أقنع «روزفلت» بالانضمام إليه فى مدينة المغرب ومشاهدة غروب الشمس خلف جبال الأطلس فى يناير 1943، وذلك بعد حضور مشترك لمؤتمر الدار البيضاء فى المغرب لوضع استراتيجية ضد ألمانيا النازية، وتم إحياء ذكرى إقامتهما القصيرة معًا من خلال اللوحة التى رسمها «تشرشل» فى اليوم التالى بعد رحيل «روزفلت»، وقد طالب الزعيمان خلال المؤتمر بإذعان ألمانيا وإيطاليا واليابان لـ «الاستسلام غير المشروط»، وهو المطلب التاريخى الذى كان له تأثير بعيد المدى على الحرب.

واشترى «بيت» اللوحة من تاجر التحف بيل راو، الذى سبق وأن صرّح أن الرئيس «روزفلت» قد باع القطعة إلى أحد صانعى الأفلام فى الستينيات من القرن الماضى، ثم انتهى المطاف باللوحة فى مدينة نيو أورلينز، حيث احتفظت بها عائلة هناك لأكثر من خمسة عقود قبل أن يتصل أحد أفراد العائلة بمعرضه لطلب عرض اللوحة، وقال «راو»: «تصوِّر اللوحة اللحظة المميزة التى شاركها الزعيمان أثناء تأملهما المناظر الطبيعية الرائعة لمدينة المغرب لحظة غروب الشمس فوق جبال الأطلس».

وقد اتجه «تشرشل» نحو الرسم عند بلوغه سن الأربعين، وقد يكون ذلك هربًا من الواقع الملىء بالمشاحنات السياسية؛ لا سيما بعد الهجوم البحرى الفاشل خلال الحرب العالمية الأولى الذى كلّفه لقب اللورد الأول للأميرالية، ومع ذلك فقد كان غزير الإنتاج؛ حيث أنتج أكثر من 500 عمل فنى فى حياته.

وقد حقق عملان فنيان آخران لـ «تشرشل» مبيعات قياسية أخرى خلال معرض الفن البريطانى الحديث؛ هما «مشهد فى المغرب»، وهى عبارة عن لوحة فنية مليئة بالظلال والجماليات تُصوِّر البلد المفضل لدى «تشرشل»، وقد بيعت بما يقرب من 1.9 مليون جنيه إسترلينى (2.6 مليون دولار)، و«كنيسة القديس بولس» التى بيعت بنحو 1.1 مليون جنيه إسترلينى (1.5 مليون دولار)، وكان كلا سعرى البيع أكثر من ثلاثة أضعاف تقديراتهما المرتفعة.