رئيس وزراء بريطانيا: علينا تعزيز قدرتنا على شن هجمات إلكترونية

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن على بلاده تعزيز قدرتها على شن الهجمات الإلكترونية.

وشدد جونسون - في تصريح - على أن " القوة السيبرانية تحدث ثورة في الطريقة التي نعيش بها ونخوض حروبنا".

ومن المقرر أن يقوم جونسون بتقديم مراجعة طويلة الأمد لاستراتيجية الأمن القومي إلى البرلمان البريطاني بعد غد الثلاثاء، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أنها قد تؤدي إلى خفض عدد أفراد القوات المسلحة، وتشمل المراجعة توضحيًا حول أهمية التكنولوجيا الإلكترونية في أسلوب حياتنا بهدف جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا، أو تطوير تقنية متطورة لتحسين حياة الناس.