 رئيس وزراء بريطانيا: علينا تعزيز قدرتنا على شن هجمات إلكترونية - بوابة الشروق
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رئيس وزراء بريطانيا: علينا تعزيز قدرتنا على شن هجمات إلكترونية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
أ ش أ
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 11:13 ص

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن على بلاده تعزيز قدرتها على شن الهجمات الإلكترونية.

وشدد جونسون - في تصريح - على أن " القوة السيبرانية تحدث ثورة في الطريقة التي نعيش بها ونخوض حروبنا".

ومن المقرر أن يقوم جونسون بتقديم مراجعة طويلة الأمد لاستراتيجية الأمن القومي إلى البرلمان البريطاني بعد غد الثلاثاء، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أنها قد تؤدي إلى خفض عدد أفراد القوات المسلحة، وتشمل المراجعة توضحيًا حول أهمية التكنولوجيا الإلكترونية في أسلوب حياتنا بهدف جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا، أو تطوير تقنية متطورة لتحسين حياة الناس.


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