باسيل: يجب ألا ينخرط لبنان في قضايا خارجية لا ترتبط بمصالحه

قال رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل، إنه سيعمل على إعادة النظر في التحالف المبرم بين التيار و"حزب الله" في سبيل تطويره، مشيرا إلى وجوب الاتفاق بين جميع اللبنانيين على تحييد الدولة اللبنانية عن أي قضية لا فائدة منها، وعدم انخراط لبنان في قضايا أو نزاعات خارجية لا ارتباط له ولمصالحه بها.



وأشار باسيل – في كلمة تلفزيونية له، اليوم الأحد، تناول فيها الورقة السياسية للتيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) في مؤتمره السنوي – إلى أهمية الاتفاق الداخلي على استراتيجية دفاعية للبنان تحميه من أي عدوان خارجي وبما يحفظ للدولة كل عناصر قوتها ويسمح لها بتحييد نفسها عن أي قضية لا فائدة منها.



وأضاف أن تطوير التحالف مع حزب الله يجب أن يشمل الاتفاق على تطوير النظام السياسي اللبناني، مشيرا إلى أن التفاهم بين التيار الوطني الحر والحزب ليست غايته مصالح ثنائية، وإنما العمل على إعادة النهوض بالدولة اللبنانية والدفاع عنها وأن يكون السلاح جزءا من الدولة.



وتابع باسيل: "التيار الوطني الحر يريد تحصين لبنان في وجه أي عدوان من قبل إسرائيل أو من الجماعات الإرهابية، ويعتبر الجيش اللبناني صاحب المسئولية الأولى في الدفاع عن الحدود والوجود، وإلى أن يتم فك الحظر عن تزويده بالأسلحة اللازمة، وإلى أن يحل السلام المأمول، يرى التيار ضرورة اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية تقوم على التفاهم الداخلي، وعلى الحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع مع إسرائيل، ومركزية قرار الدولة اللبنانية من دون التخلي عن الحق المقدس والشرعي بالدفاع عن النفس .. هذه الاستراتيجية تشكل بحد ذاتها ضمانة للبنان تسمح له وتوجب على أبنائه إبقاءه بمنأى عن كل نزاع لا علاقة له به".



وأردف: "التيار يريد تحييد لبنان والاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم واحد يقوم على عدم انغماس لبنان في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها، بل تأتي عليه بالضرر دون أي فائدة، دون أن يعني هذا المفهوم إلغاء دوره أو حياده عن القضايا التي تطاله وتضر بمصلحته أو تلك المتعلقة بالصراع مع إسرائيل".



وأكد أن التيار الوطني الحر يرى وجوب تحقيق العلاقة الجيدة مع كل أصدقاء لبنان، بدءا من الدول العربية ووصولا إلى كل القوى الإقليمية ودول العالم، انطلاقا من الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وبما يحقق أوسع تعاون اقتصادي.