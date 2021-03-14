لولا دا سيلفا يتلقى لقاحا لكورونا ويحث البرازيليين على تلقي اللقاح

تلقى الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لقاحا ضد كوفيد -19، ووجه نداء إلى جميع المواطنين لتلقي اللقاح.

وقال الرئيس الأسبق في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت بالتوقيت المحلى : "كل ما يريده الأشخاص هو لقاح للتخلص من هذا الوحش المسمى فيروس كورونا."

وانتقد حكومة الرئيس جايير بولسونارو، قائلا: "يجب أن يتوقف الرئيس عن جهله .. يجب عليهم تعلم احترام مشاعر الشعب البرازيلي وضمان توفير اللقاحات للجميع".

وتعد البرازيل، التي بدأت التطعيمات في كانون ثان/يناير، واحدة من الدول الأكثر تضررا من الجائحة. وحتى الآن، أصيب نحو 11 مليونا و439 ألفا و558 شخصا بالفيروس، وتوفي 277 ألفا و102 شخص.

يذكر أن الرئيس بولسونارو الذي قلل من خطورة الجائحة منذ البداية يشكك أيضا في جدوى اللقاحات ويواصل معارضته للقيود، لأسباب اقتصادية.