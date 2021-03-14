نيجيريا: دانجوت شوجر تزيد أرباحها بنسبة 33٪ رغم أزمة كورونا

سجلت مجموعة "دانجوت شوجر" العملاقة لتصنيع السكر في نيجيريا، ارتفاعا في ايراداتها لعام 2020 قُدرت بنحو 214.297 مليار نيرة نيجيرية، بزيادة 33% عن العام السابق عليه، وذلك على الرغم من الاضطرابات التي لحقت بالاقتصاد النيجيري بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال العضو المنتدب للمجموعة، والرئيس التنفيذي لها، رافيندرا سينجفي: "إنه على الرغم من عدم اليقين الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 خلال العام الماضي، إلا أن مجموعة (دانجوت شوجر) واصلت مسار النمو مع التزامها في الوقت نفسه بتحسين الأداء وتحقيق التقدم لجميع أصحاب المصلحة".

وأوضح سينجفي، في تصريحات صحيفة اليوم، أن حجم الإنتاج ارتفع في عام 2020 بنسبة 13.7٪ ليصل إلى 743.858 طن، مقارنة بـ654.071 طن في عام 2019، بينما زادت المبيعات بنسبة 6.9٪ من 684487 طنا إلى 731.701 طن.

وارتفع الربح السنوي، بعد تسديد الضرائب المستحقة، بنسبة 33.2% إلى 26.70 مليار نيرة مقابل 22.36 مليار نيرة في عام 2019.

وأعلن أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح بقيمة 1.50 نيرة للسهم الواحد، وهو ما يمثل أيضا ارتفاعا مقارنة بـ1.10 نيرة للسهم في العام الماضي.

وأشار إلى أن عام 2020 حافلا بالأحداث المهمة والتحديات بالنسبة للمجموعة، بدءا من ضعف أساسيات الاقتصاد الكلي، الذي نتج من تداعيات وباء كورونا، وما فرضه من ارتفاع مطرد في سعر الصرف الأجنبي وارتفاع معدل التضخم والارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج، إلى تفاقم الجمود المروري على طريق أبابا-وارف الحدودي، مما أدى إلى تأخير وفي بعض الأحيان تعطيل توزيع وتسليم البضائع للعملاء.

جدير بالذكر أن "دانجوت جروب" هي مجموعة نيجيرية صناعية عملاقة متعددة الجنسيات، أسسها عليكو دانجوت، وهو من أغنى وأكبر رجال الأعمال في القارة السمراء.

وتأسست المجموعة في عام 1981 كمؤسسة تجارية، تعمل في استيراد السكر والأسمنت والأرز ومصايد الأسماك وغيرها من السلع الاستهلاكية للتوزيع في السوق النيجيري.