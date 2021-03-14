ارتفعت شحنات الهواتف المحمولة بالصين بنسبة 240.9% على أساس سنوي إلى 21.76 مليون وحدة في فبراير الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الأكاديمية، وهي معهد بحثي تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن شحنات الهواتف المحمولة من الجيل الخامس ارتفعت إلى 15.07 مليون وحدة، بما يمثل 69.3% من إجمالي الشحنات خلال شهر فبراير.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فقد تم في شهر فبراير طرح ما إجماليه 28 طرازا جديدا في السوق، بزيادة 33.3% على أساس سنوي.

وواصلت العلامات التجارية المحلية هيمنتها على سوق الهواتف المحمولة بالصين في الشهر الماضي مع عدد شحنات بلغ 19.57 مليون وحدة، أو 89.9% من إجمالي الشحنات خلال تلك الفترة.