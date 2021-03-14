الشرطة الألمانية تفض حفل تكنو شارك فيه عشرات الأشخاص

فضت الشرطة الألمانية حفل تكنو (موسيقى إلكترونية راقصة صاخبة) غير مصرح بإقامته وشارك فيه 34 شخصا في مدينة كولونيا غربي البلاد.

وأعلنت الشرطة أن سكانا أبلغوا في الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد عن الحفل الذي كان مقاما داخل بيت واجهته إلى الداخل.

وقيدت الشرطة البيانات الشخصية للحضور وأصدرت أوامر بمغادرتهم للمكان، وفي تلك الأثناء بصق أحد الحضور 20 عاما على أفراد الشرطة، ومن المتوقع أن يتم تحرير محضر ضد هذا الشخص.

ومن المتوقع أيضا تحرير محاضر مخالفات إدارية بحق المشاركين الباقين بسبب انتهاك قانون الحماية من عدوى كورونا.