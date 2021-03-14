 غرناطة يعرقل انطلاقة سوسييداد بالدوري الإسباني - بوابة الشروق
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غرناطة يعرقل انطلاقة سوسييداد بالدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 7:58 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 7:58 م

عرقل غرناطة انطلاقة ريال سوسييداد الناجحة في الدوري الإسباني لكرة القدم بالتغلب عليه 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الـ27 من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل سلتا فيجو مع أتلتيك بلباو سلبيا.

ورفع غرناطة رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن ، وتجمد رصيد سوسييداد عند 45 نقطة في المركز الخامس حيث مني الفريق اليوم بالهزيمة الأولى في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل جيرمان سانشيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 .

وسقط سلتا فيجو في فخ التعادل السلبي مع أتلتيك بلباو ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف فقط أمام بلباو.


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