 الإيطاليون يهرعون إلى الحدائق وصالات تصفيف الشعر قبل إغلاق جديد - بوابة الشروق
الأحد 14 مارس 2021 2:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الإيطاليون يهرعون إلى الحدائق وصالات تصفيف الشعر قبل إغلاق جديد

روما (د ب أ)
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 1:57 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 1:57 م
هرع الإيطاليون إلى الحدائق وشوارع التسوق المركزية وصالات تصفيف الشعر قبل أن تعود معظم البلاد إلى إغلاق غدا الإثنين، لمحاولة الحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ودفع ارتفاع درجة حرارة الجو والطقس المشمس الأشخاص للخروج للتنزه، وهو  تقليد بمناسبة عيد الفصح، الذي يتم الاحتفال به غدا الإثنين، والذي يصادف خلاله الإغلاق الجديد في الخامس من أبريل المقبل.

واحتشد الكثير من الشباب بدون كمامات، مما دفع الشرطة لتوقيع 1338 غرامة أمس الأول الجمعة.

وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية نقلا عن اتحاد تجارة التجزئة في البلاد "كونفيسيرسينتي" إن صالونات تصفيف الشعر وصالات التجميل شهدت أيضا زيادة في الجوزات بنسبة 100%.

وشهدت إيطاليا التي كانت محور الوباء الأوروبي في موجة التفشي الأولى قبل عام، أكثر من مئة ألف حالة وفاة وهو أعلى رقم في أوروبا، بعد المملكة المتحدة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك