يعتمد الكاتب فى كتابه «فن التخلى» فى إبداعه على استراتيجية سردية يتكرر إيقاعها فى مختلف قصصه، حيث إعلاء «الخيال» والغرابة والخروج عن المألوف، وهو ما يظهر على سبيل المثال فى الجملة الأولى من نص «حروب لا إرادية» من «فن التخلى»، حينما أورد: (عندما استيقظَ وجدَ نفسه فى الصفحة العاشرة للرواية التى أتمَّ قراءتها فى الأمس). يبرع عبدالله ناصر فى الحفاظ على رشاقة وجاذبية افتتاحه للقصص، الصادرة عن دار التنوير، بما يغرى فى التحديق بما هو قادم، فلا يفتقد القارئ فى أى لحظة لحافز مواصلة القراءة، حيث يجيد أن يصك الجمل الافتتاحية، التى تجبر القارئ على التوغل فى النصوص التى تنساب بطريقة غير متوقعة، خارجة عن المألوف وسياج الواقع، والدفع بالجمل الغرائبية التى تضمن لقارئها عالما سحريا، حيث ينجح عبدالله ناصر فى استنفار ملكات الخيال واستفزاز الحواس فى كل صفحة بمجموعته القصصية، دون الانتقاص من الإمعان فى مستويات متقدمة من العقل والإدراك.

منذ أيام، صدرت الترجمة الفرنسية للمجموعة القصصية «فن التخلى» عن دار لارماتان بترجمة الدكتور فرنسوا زبال، وعلق حينها ناصر ساخرا: أهيب بالفرنسيات والفرنسيين ألا يتدافعوا لاقتناء الكتاب حتى لا تحدث موجةً ثالثة لا سمح الله، فإذا انجلت الكورونا سار فارس الطلعة الحزينة على حصانه الهزيل روثينانته ليدشن كتابه فوق سطح كاتدرائية نوتردام بحضور الناقد الكبير كوازيمودو المعروف بلقب أحدب نوتردام.

فى قصته «كان مشوشا فقط» يروى: فى شقته الصغيرة بالطابق التاسع عشر، اعتاد أن يعيش وحيدًا منذ زمن، وسيبقى كذلك حتى آخر يوم فى حياته، لأنه كان يخلط بين الحب والألفة. كان يخلط أيضًا بين أصيص الزهور ومنفضة السجائر عندما يدخن للدرجة التى كاد يفقد معها القليل المتبقى من عقله إذ صار للرماد منظر الزنابق، وعندما بات يخلط بين الجدار والمرآة آمن بقدرته الخارقة على أن يكون لا مرئيًا فى بعض الأوقات. فى يومه الأخير سيخلط بين السماء والبحر، وستعتريه رغبة عارمة بالذهاب هناك ولكنه للأسف سيخرج من النافذة التى صار يخلط بينها وبين الباب وسيتمزق جسده أمام دهشة المارة الذى سيخلطون بدورهم بين رغبته فى السباحة والانتحار.

وقد أولى عبدالله ناصر فى جزء كبير من كتاباته، اهتماما ملحوظا بذكرى ومكانة الأب، ففى قصته «مفاتيح الأب» كتب «منذ قرابة العام وأبى يُضيّع مفتاحه الخاص بالمنزل على الرغم من تمتعه بذاكرة جيّدة، فهو لم يبلغ الستين بعد. يطرق الباب مرةً واحدة ثم ينصرف بسرعة فلا نجده بالخارج. من المؤكّد أنه لا يزال غاضبا كما تقول والدتى وهى تبكى بحرارة، وتوصينى كعادتها أن أضع نسخة أخرى من المفتاح بجوار قبره فى الزيارة القادمة».

أما فى مجموعته القصصية «العالق فى يوم أحد»، فالدقة فى اختيار العنوان لا تكمن براعتها فى تعبيره عن الموضوع محل التناول فى النصوص فقط، وإنما فى التعبير عن حالة القارئ نفسه، ولا يمكنك الانخداع سريعا بأن القصص مختلفة وذات مواضيع مترامية المقاصد، وإنما ستجد خيوطا بديعة رفيعة تربط بينها على الدوام. ففى «المتواليات» يتطابق كل شىء لدرجة الدهشة، فكيف ستصبح حياة من أصبحت منازلهم متشابهة بألوانها وأثاثها وجدرانها وقاطنيها. وحينما نذهب بعدها إلى قصة «حياة مستعملة»، نرى فيها تصورا غرائبيا عن تصور شخص الإنسان حينما يتسلل خارج جسده، وماذا يطرأ حينما يترك الإنسان جسده ليعيش فيه شخص آخر، ويدون ناصر: «لطالما لازمه منذ الصغر هاجس بأنه يعيش حياة رجل آخر، وبأن هذا الآخر يعيش حياته، فهو يشعر على الدوام بأنه ينتمى إلى زمن آخر، ووطن آخر، وأسرة أخرى، حتى أحلامه كانت تدور فى زمن آخر، وكوابيسه أيضا»، هذا شعور الانفصام، وحركة المغادرة للفراغ، هى تناقضية يبذرها ناصر فى نصه، تاركا للإنسان عبء الدوار حولها. كما وقدم صراعا داخليا معمقا مع الاكتئاب فى قصة «ثور منزلى».

كما نجد إصراره فى قصة «الذى لا يستطيع الدخول» على طرح الأفكار الصادمة، والمتاهة التى قد يكون فيها الإنسان بقناعاته المتأرجحة، فيكتب: لا يستطيع الدخول لسبب آخر، شديد البساطة والتعقيد فى آن، مثل ألا يكون هناك باب، تخيلوا المأساة أن يقف أحدهم فى الداخل طوال الوقت، ظانا أنه فى الخارج، ويقول آخرون إن من فى الداخل، هم فى حقيقة الأمر فى الخارج. وهذا بالطبع مأساة لا تقل عن الأولى. سيثور أحد الحمقى معترضا، لماذا لا يخرج ليتأكد؟ ويقاطعه أحمق آخر، ولكن كيف يخرج، أين الباب؟».