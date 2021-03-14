سلطنة عمان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

أصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عمان سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي، اليوم الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة.



وذكرت الوكالة العمانية، اليوم أن لائحة القانون تضمنت كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة، وإجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة وتفاصيل الفاتورة الضريببة وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، لافتة إلى أن اللائحة تتكون من 13 فصلًا بمجموع مواد 211 مادة.



وأكد رئيس جهاز الضرائب، تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة المقررة في 16 أبريل المُقبل.