فوربس: أسهم زووم تتسبب في تصدر ملياردير صيني قائمة الأغنى بهونج كونج

أبرزت مجلة "فوربس آسيا" الأمريكية، تصدر الملياردير الصينى " كايشينج لي" قائمة تضم 50 من أغنى أغنياء هونج كونج، بعد أن سجلت ثروته زيادة بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى 34.4 مليار دولار بفضل إمتلاكه لعدد من الأسهم فى شركة زووم لاتصالات الفيديو الأمريكية الشهيرة.

وأشارت المجلة، في نسختها الشهرية، إلى أنه على الرغم من تراجع قيمة أسهم شركات العقارات التى يمتلكها كاشينج بنسبة 27% بسبب الركود الاقتصادي في مجال العقارات الذي بفعل جائحة كورونا، إلا أن أسهم كاشينج فى شركة زووم عززت من إجمالي ثروته على مدار العالم الماضي.

وأضافت المجلة أن قيمة ثروات ملياديرات هونج كونج مجتمعة سجلت زيادة بنسبة 5ر7% لتصل قيمتها إلى 331 ملياردولار، بالمقارنة بقيمتها التى بلغت 308 مليارات دولار العام الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من نصف أثرياء آسيا شهدت ثروتهم انخفاضا على مدار العام الماضى بسبب الإغلاق الذى أحدثته الجائحة.

وأبرزت المجلة تراجع الاقتصاد في هونج كونج بنسبة 6.1%، وهي النسبة الأسوأ على الإطلاق منذ الأزمة المالية التي ضربت آسيا فى عام 1998.

وتضمنت قائمة الأغنياء الآسيوسيين في المرتبة الثانية عملاق العقارات الآسيوى المليادير "لي شاو كي"، والذي تصدر القائمة العام الماضى، واحتفظت ثروته بقيمتها السابقة دون انخفاض لتسجل 5ر30 مليارد دولار، وجاء فى الترتيب الثالث شركة الملياردير "هنري شينج وهو" رئيس شركة هيندرسون لاند، أبرز مطوري العقارات في هونج كونج، وذلك بثروة بلغت قيمتها 22.1 مليار دولار.

وشملت القائمة أيضا المليارديرات "يونج كين مان" بثروة تقدر بـ18.6 مليار دولار، و"لوي تشي و" بقيمة 17.8 مليار دولار، و"لي مان تات" بإجمالى ثروة بلغت 17.4 مليار دولار على التوالى.