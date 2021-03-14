ماتيوس: فليك المرشح المثالي لقيادة ألمانيا بعد لوف

أعرب لوتار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي من المباريات الدولية مع المنتخب الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن هانزي فليك، المدير الفني الحالي لنادي بايرن ميونخ، هو "المرشح المثالي للمنتخب الألماني".

وفي حديث له في محطة (سكاي) الرياضية، ألمح ماتيوس اليوم الأحد مجددا إلى استعداده للمشاركة في المحادثات مع الاتحاد الألماني للبحث عمن سيخلف يوأخيم لوف في تدريب المانشافت.

وقال ماتيوس/59 عاما/ الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 1990:" أنا شخص يحب المساعدة، ووعد بالمشاركة بأفكاره في محادثات الاتحاد الألماني لو شعر أن مسؤوليه يرغبون في هذا.

ورأى ماتيوس أن على الاتحاد الألماني "أن يجد نفسه أولا وعليه أن يعرف ماذا نريد ومن الذي نثق فيه".

يشار إلى أن فليك، الذي عمل لفترة طويلة مساعدا للوف، أعرب في الأسبوع الماضي عن رفضه بشكل غير صريح لتكهنات أشارت إلى احتمال توليه مهمة تدريب المنتخب.

وقال ماتيوس "المسألة بالنسبة لفليك لا تتعلق بالمال على الإطلاق، وهو شخص يتمتع بالألفة".

كان لوف أعلن يوم الثلاثاء الماضي على نحو مفاجئ اعتزامه التخلي عن مهام منصبه بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

وشكك ماتيوس في كفاءة رالف رانجيك لخلافة لوف، وقال :"كمدرب لست أدري إن كان هذا هو الحل المثالي".