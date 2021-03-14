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رئيس مجلس السيادة السوداني يشهد تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
أمل محمود
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 8:36 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 8:36 م

شهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، احتفال الكلية الحربية بتخريج دفعات جديدة ضمت طلبة الدفعات (64) كلية حربية والدفعة (66) دول شقيقة وصديقة والدفعة (41) فنيين بإستاد الكلية الحربية عصر اليوم الأحد، بحضور الفريق بحري مستشار إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان ونواب رئاسة الأركان و المفتش العام ومدير جهاز المخابرات العامة ومدير عام قوات الشرطة ومدراء الإدارات وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية والملحقيين العسكريين المعتمدين لدى السودان ولفيف من أسر المتخرجين.

وأشار الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان إلى أن المتخرجين بمثابة إضافة جديدة للقوات المسلحة تزداد بها قوة إلى قوتها وشموخاً فوق عزتها، وقال «يأتي هذا التخريج والبلاد تعيش المرحلة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر المجيدة بعد أن أكملت البلاد المؤسسات السياسية لإدارة الفترة الانتقالية والتي جاءت بإتفاقية السلام كأولوية قصوي نبذت من خلالها الحروب وويلاتها وسعت بصدق للأمن والاستقرار و الوحدة وقادة جهود سياسية دبلوماسية كسرت بها طوق العزلة الدولية ورفعت عن الشعب مضار الحصار المفروض عليه».

وأضاف «الأن تستطيع البلاد إدارة شأنها الخارجي بكرامة لبناء علاقات خارجية متوازنة، مجددا سعي القوات المسلحة لتعزيز امكانياتها وتجويد أدائها وتحقيق التميز المهني والتركيز على بناء قدراتها الدفاعية لتلبية أمال وتطلعات الشعب في الأمن والاستقرار ووحدة وسلامة أراضيه مدفوعة بقوميتها ووحدتها واحترافيتها».

وأوصى المتخرجين بمراعاة حق الله في أنفسهم وأفرادهم وحق الوطن والشعب والحرص على التدريب والتأهيل والعمل الدؤوب للوصول لقمة الاحترافية العسكرية.

https://www.facebook.com/sudanese.armed.forces/posts/5273719896003438

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