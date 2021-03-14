بنك ساب السعودي يعلن اكتمال الاندماج مع بنك الأول

أعلن المصرف السعودي البريطاني (ساب)، اليوم الأحد، اكتمال الاندماج مع بنك "الأول"، لتأسيس ثالث أكبر بنك في السعودية.

وذكر ساب، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء، لافتا إلى أن هذا التكامل "يجمع نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطور، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة".

وأضاف أنه "منذ الاندماج القانوني في يونيو 2019، شهد الاندماج مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية".

وجاء في البيان أن "ساب يقدم اليوم أكثر العروض اكتمالاً في مجال مصرفية الشركات بالمملكة لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد، من أصغر الشركات إلى أكبرها، وحتى تمويل أكبر مشاريع البنية التحتية".

ولفت البنك إلى أنه سيعمل على تعزيز شراكته مع مجموعة"إتش إس بي سي" لتوفير الوصول إلى شبكة مصرفية دولية لا مثيل لها، مع إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية بالمملكة.