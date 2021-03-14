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بالفيديو.. فنان فرنسي يرسم أكبر لوحة لسلسلة بشرية في العالم

هديل هلال
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 2:30 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 2:30 م

عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد رسم الفنان الفرنسي جيوم ليجروس، المعروف باسم «ساب» أكبر لوحة لسلسلة بشرية في العالم، كجزء من مشروع فني يحمل اسم «ما وراء الجدران».

وقال ليجروس، إنه أطلق المشروع عام 2019؛ لإنشاء أكبر سلسلة بشرية في العالم بشكل رمزي من خلال الأيدي المتشابكة، لافتًا إلى أنها ستمثل رمزا للمساعدة المتبادلة واللطف بين الناس والثقافات.

اشتهر الفنان الفرنسي بجدارياته الضخمة حول العالم، وزار لتنفيذ مشروعه 3 قارات ورسم 37 من الأيدي المتشابكة، مستخدمًا طلاء قابلًا للتحلل الحيوي. ورغم أن لوحاته تبدو متشابهة إلا أنها تحمل عناصر من ثقافة كل موقع وتاريخه.

 

 


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