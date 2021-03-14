مفوض مكافحة معاداة السامية بألمانيا يدعو لضم منصبه إلى ديوان المستشارية

أعرب مفوض شؤون مكافحة معاداة السامية بالحكومة الألمانية، عن أمله في إحداث ربط بين منصبه وديوان المستشارية.

وقال المفوض فليكس كلاين لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أظهرت الثلاثة أعوام الماضية أن مكافحة معاداة السامية تعد مهمة مشتركة كبيرة تتعلق بجميع الأقسام"، لافتا إلى أنه لهذا السبب يتم تنسيق مكافحة معاداة السامية في كثير من الدول الأوروبية انطلاقا من مراكز الحكومة.

وتابع كلاين عن منصبه، الذي يتخذ مقرا له حاليا في وزارة الداخلية، قائلا إنه "أيضا بناء على خلفية أنه من المقرر أن يكون هناك في الفترة التشريعية القادمة مفوض لمكافحة العنصرية في ديوان المستشارية، فمن المجدي أن يكون لكلا هذين المنصبين مقرا بشكل متكافئ في هيئة واحدة، في ديوان المستشارية".

وأعلن كلاين أيضا إصراره على الإسراع من المصادقة على قانون مكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية على الإنترنت وإدخال نموذج قانوني جديد وموحد لجريمة "الإهانة المحرضة".

وأضاف أنه حتى الآن لا يمكن المعاقبة مثلا على الخطابات التي يتم إرسالها للمجلس المركزي لليهود والتي تمجد الاشتراكية القومية؛ لأنه ينقص اعتبار التحريض عنصرا مكونا للجريمة، وشدد قائلا: "لابد من سد هذه الثغرة في المسؤولية الجنائية".