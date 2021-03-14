بلجيكا تسجل 3598 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت بلجيكا 3598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 805 آلاف و321 شخصا.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" - حسبما أفادت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 22 ألفا و421 شخصا.

وأكد المعهد أنه توجد 1905 حالات حاليا بالمستشفيات بينهم 474 مريضا نقلوا إلى العناية المركزة.

يذكر أن 755 ألفا و160 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أي ما يعادل 6.6% من مجموع السكان، بينما حصل 378 ألفا و932 شخصا على الجرعة الثانية للقاح أي ما يمثل 3ر3% من السكان، حيث تم حقن أكثر من 1.1 مليون جرعة، بمتوسط حالي يبلغ 19 ألفا و600 لقاح تم إعطاؤه يوميا بين 4 و10 مارس الجاري.